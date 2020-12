Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag befestigt aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.20 Uhr um 0,63 Prozent auf 2.652,03 Punkte. Der am Vorabend fortgesetzte Rekordkurs an der Wall Street sorgt europaweit für eine positive Anlegerstimmung. Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Von Analystenseite meldete sich ...

