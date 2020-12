DJ Merkel sieht noch Chancen für ein Post-Brexit-Abkommen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht noch eine Chance für ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. "Wir arbeiten weiter daran, wir sind aber auch vorbereitet für Bedingungen, die wir nicht akzeptieren können", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag anlässlich der Haushaltsberatungen. Dann wäre auch ein Weg ohne Austrittsabkommen denkbar. "Denn eins ist klar: Es muss die Integrität des Binnenmarktes gewahrt werden können."

Neben den Fischfangquoten seien faire Wettbewerbsbedingungen zwischen beiden Seiten "die große, schwierige Frage, die noch im Raum steht", sagte Merkel. "Wir müssen ein Level Playing Field nicht nur für heute haben, sondern wir müssen das auch für morgen und übermorgen haben", betonte Merkel. Dafür brauche es Absprachen, damit sich die nun noch harmonisierten Rechtssysteme nicht zu stark auseinander entwickelten. "Ansonsten kommt es zu unfairen Wettbewerbsbedingungen, die wir unseren Unternehmen nicht zumuten können."

Der britische Premierminister Boris Johnson wird am heutigen Mittwochabend zu Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, um in dem festgefahrenen Streit voranzukommen. Großbritannien ist bereits aus der EU ausgetreten, ist aber noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Die Übergangsphase endet zum Jahreswechsel, wodurch die Zeit extrem knapp ist.

