EMX Royalty ist weltweit im Royalty-Bereich unterwegs. Nun hat sich EMX im bekannten Red Lake-Bezirk in Ontario ein Portfolio an Lizenzgebühren- und Konzessionsgebietsbeteiligungen gesichert.

Engagement von EMX im Red Lake-Bezirk

EMX Royalty (3,95 CAD, 2,52 Euro; CA36873J1075) hat sich mit diesem neuen Deal ein Portfolio von 41 Schürfrechten gesichert. Verkäufer ist die Frontline Gold Corporation, im Gegenzug zahlt EMX 800.000 CAD. Das Gebiet umfasst rund 6.100 Hektar. Bereits früher hatte sich EMX in diesem DIstrikt Lizenzgebühren- und Konzessionsgebietsbeteiligungen von Perry English für 3 Mio. CAD einverleibt. Dabei handelte es sich um ein Portfolio von mehr als 60 Konzessionsgebieten. Mit dem jetzt erfolgten weiteren Zukauf des Frontline Gold-Portfolios zeigt EMX, dass man das große Potenzial im Red Lake-Bezirk erkannt hat und nutzen möchte. Der Red Lake-Bezirk gehört zu den besten und hochwertigsten Gebieten in Kanada.

Highlights des erworbenen Portfolios

Die Konzessionsgebiete werden von erfahrenen Partnern betrieben. Sie grenzen an das Goldprojekt Red Lake, das aufgrund des English-Portfolios zugunsten von EMX eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung enthält. Hier im Red Lake-Bezirk wird eifrig an der Erschließung der wichtigsten historischen und hochgradigen Goldliegenschaften gearbeitet. Anfang 2020 hat sich die australische Evolution Mining mit dem Kauf der Red Lake-Mine von Newmont engagiert. Zudem sind hier ebenfalls Pure Gold Mining und Great Bear Resources aktiv.

Die Vereinbarungen im Einzelnen

EMX hat also für 800.000 CAD das Frontline-Portfolio erworben. Dieses wird zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Form von Aktien von EMX bezahlt werden. Die vier Konzessionsgebiete (Gullrock Lake, Duchess, Red Lake undTilly) liegen mitten im Red Lake-Bezirk. Sie unterliegen aktuell alle einer Option für Pacton Gold oder werden von dieser Gesellschaft betrieben. EMX rechnet bereits in den nächsten zwei Jahren mit einem Cashflow. Dieser sollte geschätzte Optionszahlungen in Höhe von 117.500 CAD sowie aktienbasierte Zahlungen im Wert von etwa 600.000 CAD betragen. Dazu besteht die Möglichkeit für EMX von ...

