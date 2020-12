Potsdam (ots) - "Mit ihrer heutigen Spende unterstützt die LBS unsere Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche." Mit diesen Worten bedankte sich am 8. Dezember Peter Meinhart, 2. Vorsitzender des "Ein Schutzengel für Kinder e.V.", bei Uwe Frießleben, Landesdirektor Sachsen-Anhalt der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG.Die Unterstützung in Höhe von 1.000 Euro hat bei der Bausparkasse Tradition. Sie verzichtet seit Jahren auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner. Stattdessen wird die Arbeit ehrenamtlicher Institutionen in den Bundesländern des Geschäftsgebietes gefördert. Dies umfasst neben Sachsen-Anhalt die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie den Ostteil Berlins."Die Idee des Hallenser Vereins hat uns überzeugt", erklärt Uwe Frießleben. Der Schutzengel für Kinder e.V. setzt sich vor allem durch personenbezogene Hilfe sowie talentfördernde und integrative Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Der direkte Kontakt und die enge Vernetzung mit den Kindern und Jugendlichen stehen dabei an vorderster Stelle.Dadurch sollen die Wirkung der Hilfe erlebbar gemacht sowie Hemmschwellen und Berührungsängste abgebaut werden - oder bestenfalls gar nicht erst entstehen. "Gemeinschaft funktioniert nur, wenn wir aufmerksam auch auf die schauen, die dem Tempo des Fortschritts nicht gewachsen sind. Wir dürfen all diejenigen nicht vergessen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer Lebensumstände oder ihrer körperlichen Beeinträchtigungen nur schwer ihren Platz in der Gesellschaft finden können", so Peter Meinhart.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156e-Mail: thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/4786182