Berlin (ots) - Eine Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: Die EL PATO Medien GmbH, Berlin, verlängert die Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Para-Triathletin Christiane Reppe und begleitet sie als engagierter Partner auf dem Weg zu den Paralympics 2021 in Tokio.Para-Triathletin Christiane Reppe kann bereits auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Sie gehört zu den erfolgreichsten Handbikerinnen der Welt, ist mehrfache Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und gewann 2016 Paralympics-Gold in Rio. Im März 2020 wurde sie zu Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Sie trainiert derzeit hart, um sich den Traum von einer weiteren Goldmedaille bei den Paralympics 2021 in Tokio erfüllen zu können.Auf diesem Weg unterstützt sie das gesamte Team der EL PATO Medien GmbH als Partner und setzt damit die langjährige Zusammenarbeit mit der Sportlerin fort. Schon seit 2015 unterstützt das Berliner Medienunternehmen die Para-Triathletin, die die EL PATO-Erfolgsmarken APOTHEKE ADHOC und ACHILLES RUNNING präsentiert.Christiane Reppe freut sich auf die nächsten Monate: "Ohne Wettkämpfe ist es eine große Herausforderung, fit zu bleiben und Ziele konsequent zu fokussieren. Ich freue mich, dass ich als Teil der EL PATO-Familie auch 2021 auf den Support der beiden Eigentümer Tom und Patrick und natürlich des gesamten Teams setzen kann.""Christiane ist eine außergewöhnliche Athletin, die alles dafür tut, immer wieder neue Ziele zu erreichen. Wir freuen uns, sie schon so lange auf ihrem Weg begleiten zu können und werden dies auch weiterhin tun - mindestens bis zu den Paralympics 2021 in Tokio", erklärt Thomas Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH.EL PATO steht für Kommunikation, Austausch, InformationDie EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.Mehr Informationen über Christiane Reppe gibt es unter christiane-reppe.com (https://christiane-reppe.com/), bei Instagram und Facebook.Pressekontakt:EL PATO Medien GmbHAnnabell WagnerWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: +49 30 802080 - 529E-Mail: annabell.wagner@el-pato.deInternet: www.el-pato.deOriginal-Content von: EL PATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142064/4786257