Die nächste Generation von DAX-Mitgliedern

Der DAX steht vor der größten Reform seit seiner Einführung im Jahr 1988. Im September 2021 wird der Index auf 40 Unternehmen aufgestockt und die Mitglieder müssen künftig strengere Kriterien erfüllen. Für die Aufsteiger in die erste deutsche Börsenliga sowie für Anleger könnten sich daraus Chancen ergeben. Mit dem Tracker-Zertifikat auf den Germany's next 10 Basket können Anleger mit nur einer Transaktion in die potenziellen Newcomer im DAX investieren.

Die Änderungen kommen - aber weshalb?

Hauptaufgabe eines Leitindex ist es, den Aktienmarkt einer Wirtschaft repräsentativ sowie die Veränderungen im Zeitablauf abzubilden. Doch obwohl sich der Kapitalmarkt sowie die deutsche Wirtschaft in den letzten 30 Jahren wesentlich weiterentwickelt hat, gab es im DAX keine grossen Änderungen. Das soll sich nun ändern - der DAX steht nun vor der grössten Änderung in seiner Geschichte.

