Märkte um 12: Etappenziel beim DAX erreicht - Angehobene Prognose und neues Kaufsignal bei Covestro

Der DAX legte am Mittwochmittag um über ein Prozent zu und eroberte damit zwischenzeitlich die 13.400er-Marke zurück. Für Kursauftrieb sorgte unter anderem die starke Entwicklung an den US-Aktienmärkten. Hier haben am Dienstag die wichtigsten Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit neuen Allzeithochs wieder einmal Börsengeschichte geschrieben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,0% 13.408 MDAX +0,4% 29.783 TecDAX -0,1% 3.137 SDAX +0,6% 14.121 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.543

Am Mittwochmittag gab es im DAX 26 Gewinner und nur vier Verlierer. Am stärksten gewann die Covestro-Aktie (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144), die zeitweise um über vier Prozent zulegte und damit auf den höchsten Kursstand seit dem April 2019 kletterte. Für Kursauftrieb sorgte hier eine nach oben angepasste Geschäftsprognose.

