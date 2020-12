Die K+S-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn in der 1-Monats-Betrachtung schraubte sich der Titel um 43% nach oben und steht nun kurz vor dem Sprung über die Kursmarke von 9 Euro (aktueller Kurs: 8,30 Euro). Im Vorjahr hat die K+S-Aktie an der Börse 30,2% an Wert eingebüßt während 2018 ein Kursverlust von 23,7% ausgewiesen wurde. Das Jahr 2007 war bislang das erfolgreichste...

