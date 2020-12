Vor ziemlich exakt zwei Wochen haben wir die Aktie des in Vancouver ansässigen Silberförderers First Majestic (ISIN: CA32076V1031; WKN: A0LHKJ) zum Kauf für das spekulative Musterdepot des Zürcher Trends (Ausgabe 48/20) empfohlen. Damals hielten sich viele Investoren bei dem Titel zurück, da unter anderem ein offener Steuerstreit zwischen der Firma und den mexikanischen Behörden das Sentiment bei dem Wert belastete. Zudem hatten viele Investoren noch sehr genau in Erinnerung, dass es bei der operativen Förderung von Edelmetallen in Mexiko zu einem Corona-bedingten Produktionsstopp im Frühjahr kam, was letztendlich auch die 2020er-Gesamtjahresbilanz der Firma verhageln dürfte.Dennoch kehrte bei dem Anteilschein zuletzt wieder deutlich Optimismus zurück, so dass die Aktie schon spürbar über unserem Einstandskurs von 9,71 US-Dollar je Aktie liegt. Zu Beginn der laufenden Woche konnte die Firma mit der angekündigten erstmaligen Aufnahme von Dividendenzahlungen in der Firmengeschichte zudem jetzt auch positiv überraschen. So gab CEO Keith Neumeyer bekannt, dass seine Firma nach dem Ablauf des ersten Quartals 2021 regelmässig Dividenden ausschütten will. Hierbei sollen die Anteilseigner jeweils ein Prozent des erzielten Umsatzes erhalten.

