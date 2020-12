Als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa unterstützt BdSound Unternehmen, die Alexa in ihre innovativen Produkte integrieren möchten, von der Idee bis zur Zertifizierung.

BdSound, das Unternehmen, das für mehrere Produkte verantwortlich zeichnet, die täglich von Millionen von Endanwendern genutzt werden, gibt seine Zertifizierung als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa (Amazon Alexa Consulting and Professional Services Provider CPS) bekannt.

Als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa wird BdSound zum Referenzpartner für all jene Unternehmen, die Alexa Voice Services in ihre innovativen Produkte integrieren möchten. BdSound bietet den Kunden ein umfassendes Leistungsangebot, von der Produktidee, der Hardware- und Softwareentwicklung, der Integration mit dem IoT-Backend, der Verfügbarkeit kundenspezifischer Referenzdesigns für unterschiedliche Marktsegmente und der Festlegung der Endpreise der Produkte bis zur Zertifizierung. Dank BdSound wird es möglich, Alexa Voice Services mit einer kurzen Markteinführungszeit und ohne Entwicklungsrisiken in Produkte zu integrieren.

Audio- und Sprachtechnologie liegen BdSound im Blut. Dank einer umfangreichen Palette proprietärer Technologien für die akustische Front-End-Verarbeitung bietet BdSound auf die Kunden zugeschnittene Lösungen an, die selbst bei sehr schwierigen Umgebungsbedingungen ein optimales Audioerlebnis erzielen.

"Als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa wird BdSound sein Engagement bei der Unterstützung von Unternehmen intensivieren, die Alexa Voice Services in ihre Produkte integrieren möchten. Wir können es kaum erwarten, unsere Erfahrungen künftig mit noch mehr Enthusiasmus mit unseren Partnern und Kunden zu teilen und unsere Technologien bereitzustellen, um innovative Produkte zu schaffen, deren Funktionalität wesentlich auf der sprachlichen Interaktion basiert", so Antonio Grosso, CEO und Mitbegründer von BdSound.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bdsound.com/alexa, oder indem Sie sich direkt an BdSound wenden.

ÜBER BDSOUND

BdSound ist Ihr strategischer Partner bei der Realisierung von audio- und sprachgesteuerten Produkten. Diese basieren auf unserer breiten Palette proprietärer Technologien, auf praxisrelevanter Erfahrung und einer kundenorientierten Strategie. BdSound ist weltweit auf mehreren Märkten tätig, z. B. in den Bereichen Automotive, Verbraucherelektronik und IoT, Videokonferenztechnik und Gesundheitswesen. BdSound ist Referenzpartner für reibungslose Abläufe zur Schaffung von Innovationen, die sich durch hochwertige Audio- und Sprachverarbeitungstechnologien auszeichnen.

