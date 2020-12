CP Funding 1 Plc freut sich, die Lancierung des Serie IMMC-11 (ISIN: GB00BMYHLG32) 90-Tage Zero-Coupon bekannt zu geben. Die verfügbaren Zertifikate werden damit nochmals erweitert. CP Funding bietet ein in EUR denominiertes UCITS-fähiges Liquiditätsmanagementprodukt, dass eine positive Nettorendite aufweist. Die laufzeitkongruente Anlage investiert in erster Linie in sog. europäisches Staatsrisiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...