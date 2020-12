Nürnberg (ots) - Die Aktiendividende der UmweltBank erfreute sich auch bei der diesjährigen Ausschüttung großer Beliebtheit. Die Aktionärinnen und Aktionäre nutzten für rund 55 Prozent der dividendenberechtigten Anteilsscheine die Möglichkeit, die Dividende in Form von Aktien zu erhalten. Damit stärkt die UmweltBank ihre Eigenmittel um rund 3,9 Millionen Euro. Bei einem Bezugsverhältnis von 49:1 gibt die Bank über 342.000 neue Aktien aus.Die Aktiendividende war bereits in der Vergangenheit sehr populär. Mit 55 Prozent erreichte die Annahmequote in diesem Jahr sogar einen neuen Rekordwert. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre. Durch die Aktiendividende stärken wir unsere Kapitalbasis und unterstützen so das weitere Wachstum der UmweltBank", kommentiert Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands. Auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren von der unkomplizierten Wiederanlage ihrer Dividendenansprüche. Mit 11,27 Euro lag der Bezugspreis rund 10,6 % unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs der während der Bezugsfrist auf Xetra gehandelten UmweltBank-Aktien.Die 342.356 neuen Aktien werden bis zum Jahresende in die Depots der Aktionärinnen und Aktionäre eingebucht. Die Aktienzahl erhöht sich damit auf insgesamt 30.976.675 Inhaberstückaktien. Die Auszahlung der Bardividende erfolgte am 2. Dezember 2020.Weiterführende Informationenwww.umweltbank.de/aktie (http://www.umweltbank.de/aktie)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von über 14.000 Aktionärinnen und Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anlegerinnen und Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 23.500 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie (http://www.umweltbank.de/aktie) abrufbar.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGMarketing & PRLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: oliver.patzsch@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Jürgen KoppmannVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/4786486