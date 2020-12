DJ Windenergie-auf-See-Gesetz tritt am Donnerstag in Kraft

BERLIN (Dow Jones)--Dem weiteren Ausbau der Offshore-Windkraft steht nichts mehr im Wege. Die Novelle zum Windenergie-auf-See-Gesetz wird am heutigen Mittwoch veröffentlicht und tritt am Donnerstag in Kraft, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Damit wird Ausbauziel von derzeit 15 auf 20 Gigawatt Leistung bis 2030 erhöht. Im Jahr 2040 sollen dann 40 Gigawatt erreicht werden. Mit dem Gesetz werden auch Gerichtsverfahren beschleunigt: Künftig ist für Klagen direkt das Bundesverwaltungsgericht in erster Instanz zuständig.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 06:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.