Dirk Böhme tritt Anfang März 2021 die Nachfolge von Michael Krebbers an und übernimmt Mandate im Vorstand der HDI Systeme AG (HSY) sowie im Vorstand der HDI Lebensversicherung AG. Der 52-Jährige verantwortet künftig die IT-Systeme im Leben-Geschäft sowie die Weiterentwicklung der IT-Landschaft von HDI im Team von HSY. Die HDI Systeme AG bündelt die IT von HDI Group und Talanx in zentraler Funktion. Mit dem Doppelmandat von Böhme sollen IT und Fachbereiche enger verzahnt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...