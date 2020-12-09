DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 16/24 AT1C XS1449707055 10.12.2020 HZE/EOT
AROUNDTOWN 16/22 XS1403685636 10.12.2020 HZE/EOT
AROUNDTOWN 17/24 XS1713475215 10.12.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 16/24 AT1C XS1449707055 10.12.2020 HZE/EOT
AROUNDTOWN 16/22 XS1403685636 10.12.2020 HZE/EOT
AROUNDTOWN 17/24 XS1713475215 10.12.2020 HZE/EOT
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