Die Ölpreise ziehen am Mittwoch nach verhaltenem Start an. Rohöl (Brent) pirscht sich mit 49,50 Dollar je Barrel an die 50-Dollar-Marke heran, ohne diese bisher jedoch zu testen. Gasöl (Börsenwert für Heizöl und Diesel) steigt auf 405 Dollar je Tonne. Euro und Franken halten sich nach der jüngsten Rallye auf dem erreichten Langzeithoch gegenüber dem US-Dollar, was die Heizölpreise tendenziell entlastet. ...

