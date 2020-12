Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann bis 12.00 Uhr um 1,07 Prozent auf 2.663,68 Punkte. Im Vormittagshandel konnte er seine Zuwächse damit etwas ausweiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es Kursgewinne zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend den jüngsten Rekordkurs fortgesetzt hatte.Am heimischen Markt gestaltet sich die ...

