Der BUWOG-Skandal resultierte aus der Privatisierung der österreichischen Wohnungsgesellschaft. Die BUWOG war Anfang der 50er-Jahre als staatliche Wohnungsgesellschaft gegründet worden und sollte dann Anfang der 2000er-Jahre privatisiert werden. Der Prozess zog sich bis 2004 hin und endete damit, dass die einzelnen Teilgesellschaften in einem geheimen Bieterverfahren an die Immofinanz, RLB, Wiener Städtische und die Eisenbahnergenossenschaft gingen. So weit, so gut. Das Problem dabei war, dass der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser den Bieterprozess unterminiert und zwei Freunden Insiderinformationen über die Gebote zukommen liess.Die CA Immo hatte bei den (geheimen) Geboten die Nase vorne und hätte den Zuschlag bekommen. Durch Grassers Verstoss konnte die CA Immo jedoch überboten werden, was zu zwei neuen Handlungssträngen führte. Auf der einen Seite ergab eine Überprüfung des Rechnungshofes im Jahr 2007, dass Unstimmigkeiten vorliegen, die dann 2016 zu einer Verfahrenseröffnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Karl-Heinz Grasser und seine Freunde führt. In der ersten Instanz wurden am vergangenen Freitag Grasser zu 8 Jahren und seine Freunde zu 7 und 6 Jahren Haft verurteilt.

