DJ Seit Wochen ein positiver News-Flow: Havn Life untermauert die eigenen Ansprüche und startet im Milliardenmarkt der Nutrazeutika durch.

DGAP-Media / 2020-12-09 / 13:00 *Seit Wochen ein positiver News-Flow: Havn Life untermauert die eigenen Ansprüche und startet im Milliardenmarkt der Nutrazeutika durch.* Das Biotechnologieunternehmen *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* hat kürzlich die freiwillige Hinterlegung von 6.300.000 Aktien bekannt gegeben. Eine solche Maßnahme bestätigt in der Regel das grundlegende Vertrauen und das beispiellose Engagement der bisherigen Großaktionäre. Zudem ist das Unternehmen als stimmberechtigtes Mitglied der im Vereinigten Königreich ansässigen *Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG)* beigetreten, dessen Forschungsdirektor, David King, gleichzeitig in den Beirat von Havn Life berufen wurde. In Deutschland unterstützt das BioTech-Unternehmen etwa die MIND Foundation aus Mannheim und hat kürzlich die Markteinführung einer Reihe von natürlicher Gesundheitsprodukte angekündigt. Mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" wurde überdies eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. Zukünftig wird das Biotechnologieunternehmen auch in klinischen Studien zu PTBS mit dem "Heroic Hearts Project" zusammenarbeiten. Die Großaktionäre des Science-Explorers haben freiwillige Hinterlegungsverträge mit dem Unternehmen unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Aktionäre bis zum 8. März 2021 insgesamt 6.300.000 Stammaktien mit einer vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkung zu halten. Die hinterlegten Aktien unterlagen ursprünglich einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist bis zum 8. Januar 2021. *Was einerseits den einst proklamierten Geschäftsplan und die zukünftige Wachstumsstrategie von Havn Life bestätigt und unterstützt, zeigt andererseits das enorme Vertrauen in Havn Life und die Nutrazeutikabranche - hier entsteht gerade ein Milliardenmarkt.* Und das Team von Havn Life, dessen Experten mehr als 20 Jahren an Erfahrung in diesem Bereich vorweisen können, innoviert und formuliert gerade eine neue Generation von Medikamenten. Das Biotechnologieunternehmen aus Kanada hat bereits eine Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte auf den kanadischen sowie den US-Markt gebracht. Diese evidenzbasierten, natürlichen Gesundheitsprodukte enthalten eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin. Die Entwicklung einer zuverlässigen, sicheren und standardisierten Versorgung mit Psilocybin, die derzeit noch nirgendwo auf der Welt existiert, ist ein zentraler Bestandteil der umfassenden Disruption auf dem Pharmamarkt. Denn der Pharmaindustrie öffnen sich hier neue, ungeahnte Möglichkeiten. Die disruptive Idee von Havn Life ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung eines Produktes, es ist eine komplette Neuentwicklung mit ganz neuen Ansätzen für Forschung und Therapie. Die Vorreiterrolle auf diesem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist dem Team von Havn Life Sciences wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen. Zumal es kontinuierlich an Qualität und Expertise dazu gewinnt. So konnte das Unternehmen kürzlich vermelden, dass es als stimmberechtigtes Mitglied der im Vereinigten Königreich ansässigen *Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG)* beigetreten ist. Die _CDPRG_ ist bei der Erstellung von Arzneimittelrichtlinien behilflich. Überdies wurde bekannt, dass Havn Life Herrn David King, Forschungsdirektor der _CDPRG_, in den Beirat berufen hat. King gilt als glühender Verfechter der Arzneimittelrichtlinienreform und der modernen Arzneimittelforschung. King hat mehrere Publikationen zu diesem Thema verfasst und wurde in diesem Jahr vom King's College in London mit der _"Dr-Abbas-Khan-Medaille"_ für seine herausragenden humanitären Verdienste um die Gesellschaft ausgezeichnet. "_Als Teil des internationalen CDPRG-Wissenschaftsnetzwerks können wir auf einen multidisziplinären Erfahrungsschatz zur Entwicklung von Psilocybin-Richtlinien von internationaler Relevanz zurückgreifen"_, erläutert Tim Moore, CEO von Havn Life. _"Die Zusammenarbeit quer über verschiedene Bereiche ermöglicht uns eine entsprechende Einflussnahme. Wir schaffen eine solide Wissensbasis, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit psychedelischen Wirkstoffen natürlichen Ursprungs für die Forschung sicherzustellen."_ *Fazit:* _Die Zahl der Fürsprecher wächst und wächst also. Nicht nur aus der Wissenschaft und der Politik erhält das Start-Up-Unternehmen aus Kanada gerade von allen Seiten Befürwortung und Unterstützung. _ Wie vor Kurzem bekannt wurde unterstützt Havn Life etwa die MIND Foundation bei Forschungen mit dem Wirkstoff Psilocybin in Mannheim, Deutschland. Außerdem hat Havn Life Sciences gerade die Markteinführung einer Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten angekündigt und mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. Zukünftig wird das Biotechnologieunternehmen auch in klinischen Studien mit dem "Heroic Hearts Project" zusammenarbeiten, um die Auswirkungen niedrig dosierter psychoaktiver Verbindungen auf Veteranen zu untersuchen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. *Der seit Wochen positive News-Flow von Havn Life unterstreicht die gerechtfertigten Ambitionen des Unternehmens. * Als führender Innovator auf seinem Gebiet hat Havn Life Sciences noch einmal ganz unmissverständlich die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Formulierungen basieren, bekräftigt. Das Experten-Team von Havn Life arbeitet weiterhin sorgfältig daran, die Ziele und Meilensteine zu erreichen, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen und den Shareholder-Value zu steigern. Für Anleger und Investoren ist das natürlich ein gefundenes Fressen, öffnet sich hier gerade doch ein neuer Milliardenmarkt für die Nutrazeutika- und Pharmaindustrie. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten

