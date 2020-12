Am Mittwoch hat das Unternehmen den Verkauf der Produkte mit dem Markennamen "Harvest Gourmet" mit einem Event in der Metropole Bejing eingeläutet.Zudem hat Nestlé laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Produktionsstätte für die "Harvest Gourmet"-Produkte im chinesischen Tianjin in Betrieb genommen. Nebst Würsten, Nuggets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...