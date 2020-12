GK Software: Kontinuierliches Umsatzwachstum und höhere Profitabilität

Die GK Software SE (WKN: 757142 / ISIN: DE0007571424) ist ein schönes Beispiel für ein deutsches Technologie-Unternehmen, dass sich in kurzer Zeit von einem Start-up zu einem Marktführer in seiner Branche und einem Global Player entwickelt hat. Der Grundstein für den Erfolg wurde hier im Jahr 1990 gelegt, als die Informatiker Rainer Gläß und Stephan Kronmüller in Schöneck/Vogtland die G&K Datensysteme GmbH gründeten.

Deren Fokus lag zunächst auf Buchhaltungsprogrammen für den Mittelstand. Wegen des steigenden Wettbewerbsdrucks schwenkten die Gründer dann aber um und richteten ihre Programme auf Kassen-Software für den Einzelhandel aus, mit denen Kasseninformationen mit solchen aus der Finanzabteilung, dem Lager und dem Bestellprozess verknüpft wurden.

Einer der führenden Software-Partner des Einzelhandels

Seitdem ist GK Software sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen zu einem weltweit technologisch führenden Software-Partner des Einzelhandels aufgestiegen und bietet umfassende Lösungen zur Abwicklung aller geschäftlichen Prozesse in den Einzelhandels-Filialen und den Unternehmenszentralen. Zum Angebotsportfolio gehören unter anderem Programme für Kassen, Innendienst, Filialwarenwirtschaft, Lagergerätesteuerung und Gutscheinverwaltung. Auch moderne Lösungen zur Optimierung der verschiedenen Vertriebskanäle (Omni-Channel-Retailing) und die Entwicklung von millionenfach genutzten Konsumenten-Apps sind Teil des Geschäftsmodells.

