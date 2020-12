Der Dax unternimmt zur Wochenmitte erneut einen Versuch, den Widerstandsbereich von 13.460 Punkten zu überwinden und sich so den Weg in Richtung Februar-Hochs (knapp 13.800 Punkte) zu ebnen. Einzelne Aktien sind in ihren Bemühungen, ein neues 52-Wochen-Hoch zu markieren, bereits deutlich weiter als der Index selbst. Zu den Aktien, denen es bereits gelungen ist, zählt u.a. Daimler. Daimler - Aktie mit voller Kraft voraus! Zum Zeitpunkt unserer letzten ...

