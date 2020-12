Es herrscht Ausnahmezustand in der Branche der Paketdienstleister!Nicht nur die aktuelle Weihnachtssaison bringt ein erhöhtes Aufkommen an Paketen und Päckchen. Auch die Corona-Krise mit ihren vielfältigen Restriktionen sorgt weiterhin für einen Boom im E-Commerce und entsprechend ausgelasteten Lieferkapazitäten. So dürfte es spannend werden, wenn in der kommenden Woche einer der größten Paketzusteller der Welt seine Zahlen zum zweiten Fiskalquartal (per Ende November) präsentiert.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...