Die Apple-Aktie ist in diesem Jahr sehr gut gelaufen und hat seit Januar knapp 70 Prozent an Wert gewonnen. Nach Einschätzung von Wedbush-Analyst Daniel Ives dürfte sich die positive Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen. Das spiegelt sich auch in seinen Kurszielen für die Papiere des Tech-Konzerns wider. In einer aktuellen Studie hat er seine "Overweight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und den fairen Wert von 150 auf 160 Dollar erhöht. Schon damit zählt Ives endgültig zu den größten ...

