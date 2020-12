DJ RWE nimmt riesigen Onshore-Windpark in Schweden schrittweise in Betrieb

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat mit der Inbetriebnahme seines Windparks "Nysäter" in Schweden begonnen. Die erste von 21 bereits installierten Turbinen wurde ans Netz angeschlossen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Nach Fertigstellung Ende 2021 werde der Park in Viksjö rund 400 Kilometer nördlich von Stockholm einer der größten Onshore-Standorte in Europa sein.

Insgesamt soll er über 114 Nordex-Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 474 Megawatt umfassen. Damit könnten 300.000 schwedische Haushalte jährlich mit Ökostrom versorgt werden. Die RWE-Tochter Renewables ist mit 20 Prozent an dem Projekt beteiligt, die übrigen Anteile hat ein von Energy Infrastructure Partners AG (EIP) verwalteter Fonds. RWE betreibt in Schweden einen Offshore- und zehn Onshore-Windparks mit einer installierten Gesamtkapazität von mehr als 150 Megawatt.

