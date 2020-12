Einfacher geht es wohl nicht: Die Deutsche Post hat am Mittwoch die neue "Post & DHL App" vorgestellt. Damit frankiert ihr Briefe mit dem Kugelschreiber. Ein Smartphone, die neue "Post & DHL App" der Deutschen Post, ein Kugelschreiber und natürlich ein Brief, den ihr jemandem schicken wollt - das ist das Setting, das euch vom leidigen Kauf einer Briefmarke erlösen will. Nutzer der DHL-App erhalten Update Die "Post & DHL App" ist als Update zur bereits verfügbaren DHL-App, mit der sich Pakete frankieren und überwachen lassen, angelegt. Wer...

Den vollständigen Artikel lesen ...