FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MELODYVR GROUP LS-,01 29E GB00BD2YHN21
AB/FROM ONWARDS 09.12.2020 14:30 CET
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MELODYVR GROUP LS-,01 29E GB00BD2YHN21
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