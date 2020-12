Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über fehlerhafte FFP2-Masken und dessen Folgen in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 10. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Immer wieder sind mangelhafte FFP2-Masken aus China im Umlauf - auch in Rheinland-Pfalz und auch in Krankenhäusern. Das Klinikum in Ludwigshafen lässt nach einem Bericht des ARD-Magazins "Report Mainz" gerade alle Masken prüfen, weil fehlerhafte FFP2-Masken im Umlauf waren und es plötzlich sehr viele erkrankte Pflegekräfte gab. Gerade Ärzte und Pflegende sind auf einen sicheren Schutz angewiesen. Das Katholische Klinikum in Mainz geht noch einen Schritt weiter und prüft alle Masken selbst. Der zuständige Krankenhaushygieniker hat dabei festgestellt, dass 70 Prozent der bestellten Schutzausrüstung den Test nicht bestehen. Was sagt das Gesundheitsministerium dazu? Wie können wir das Personal in den Krankenhäusern besser schützen? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterinnen Panja Schollbach und Svitlana Magazova haben recherchiert.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Wenn der Paketbote klingelt - Eine Branche im Weihnachts- und Coronastress- Zur Sache Politrend - Wie ist die politische Stimmung im Land?- Wer wird wann geimpft? Landtag debattiert über ethische Fragen zur Impfstrategie- Streit um Brückenneubau - Marienborner fürchten noch mehr Lärm- Zur-Sache-Hilft: Streit mit der Krankenkasse um Reha "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4786776