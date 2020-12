Rangliste von 48 der weltweit größten Städte im GPCI-Bericht 2020 der Mori Memorial Foundation

London, New York, Tokio, Paris und Singapur wurden im Global Power City Index (GPCI) 2020-Bericht erneut als die attraktivsten Städte der Welt in dieser Reihenfolge genannt. Dieser Bericht wird vom The Mori Memorial Foundation's Institute for Urban Strategies veröffentlicht, einer Forschungseinrichtung, die von Mori Building, einem führenden Stadtentwickler in Tokio, gegründet wurde. Obwohl die Zusammensetzung der fünf größten Städte seit 2016 unverändert geblieben ist, haben London und New York in dieser Zeit einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt, während die Ergebnisse von Tokio und Paris zurückgegangen sind und Singapur sich Paris angenähert hat. Unter den anderen Städten in den Top 10 hat Berlin seine Punktzahlen im Bereich der Lebensqualität ausgebaut und Seoul auf dem siebten Platz ersetzt. Shanghai verbesserte seine Bewertungen in allen Bereichen außer Forschung und Entwicklung, verbesserte seine Gesamtposition von Platz 30 auf Platz 10 und überholte Sydney, um zum ersten Mal unter die Top 10 zu kommen.

Global Power City Index (GPCI) 2020 Target Cities (Graphic: Business Wire)

Seit 2008 werden in dem jährlich erscheinenden GPCI-Bericht mindestens 40 Großstädte nach ihrer "magnetischen Anziehungskraft" bzw. ihrem Gesamtpotenzial, kreative Menschen und Unternehmen aus aller Welt anzuziehen, eingestuft. Städte werden anhand von 70 Indikatoren in sechs Funktionen bewertet: Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, Kulturelle Interaktion, Lebensqualität, Umweltschutz und Erreichbarkeit. Um den veränderten Bedingungen in den globalen Städten gerecht zu werden, optimiert die GPCI ihre Indikatoren und Datenerhebungsmethoden kontinuierlich.

Das schwerwiegendste Ereignis im Jahr 2020 war die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19), das von der WHO im März als globale Pandemie eingestuft wurde. COVID-19 hatte in der Folge weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Netzwerke und Lebensstile der Städte aufgrund der damit einhergehenden Lockdowns, Reiseverbote und anderer Einschränkungen der Personenbewegungen. In der im August dieses Jahres durchgeführten GPCI 2020-Umfrage spiegelte sich der Einfluss der COVID-19-Pandemie in einer Reihe von Indikatoren wider, darunter "Flexibilität des Arbeitsstils" und "Zufriedenheit mit der städtischen Sauberkeit". Mit dem damit einhergehenden Übergang zum Online-Arbeiten wurde die Internetgeschwindigkeit als Faktor für die "Vielzahl von Arbeitsplatzoptionen" hinzugefügt. Zusätzlich zu diesen Änderungen wurden neue Indikatoren wie "Luftqualität", "Anzahl der Ankünfte und Abflüge" und "Einfache Mobilität mit dem Taxi oder Fahrrad" hinzugefügt. Darüber hinaus ergaben sich auf der Grundlage einer separaten Untersuchung der Veränderungen des städtischen Lebensstils einige Faktoren, die als neue Kriterien in den GPCI-Bewertungsprozess aufgenommen werden könnten.

Höhepunkte (Städte von Platz 1 bis 10)

London (Platz 1), das zum neunten Mal in Folge seinen Platz 1 beibehielt, wurde neben Umwelt in die Top 10 aller Kategorien aufgenommen. Es erreichte eine bemerkenswerte Verbesserung der Barrierefreiheit, wo es an erster Stelle stand und Paris ersetzte, während es seinen umfassenden Vorsprung im Bereich der kulturellen Interaktion beibehielt. Auf der anderen Seite fiel die Punktzahl im Bereich Wirtschaft zum zweiten Mal in Folge, nachdem die "BIP-Wachstumsrate" gesunken war. Für London wird es noch wichtiger, seine überwältigende Stärke in der kulturellen Interaktion beizubehalten, wenn infolge von COVID-19 wirtschaftliche Auswirkungen auftreten, die sich weiterhin auf die Bewegungen und Interaktionen der Menschen auswirken.

New York (Platz 2) war auch in diesem Jahr in der Kategorie Wirtschaft wieder dominant, mit verbesserten Ergebnissen bei "Gesamtbeschäftigung" und "Mitarbeiter in Unternehmensunterstützungsdiensten". Es sicherte sich auch die höchsten Bewertungen in der Kategorie "Vielzahl von Arbeitsplatzoptionen". Obwohl die Stadt ihren Spitzenplatz in Forschung Entwicklung und kultureller Interaktion beibehielt, fielen ihre Bewertungen in Bezug auf "Flexibilität des Arbeitsstils", was dazu führte, dass sie in der Rangliste "Lebensfähigkeit", dem schwächsten Punkt der Stadt, zurückfiel. Angesichts der Auswirkungen von COVID-19 und der politischen Spaltungen in den Vereinigten Staaten ist die Lebensfähigkeit ein Schlüsselbereich, in dem die Stadt nach Verbesserungen suchen sollte.

Tokio (Platz 3) zeigte weiterhin in allen Bereichen konstante Stärken und erhöhte gleichzeitig seine Punktzahl im Bereich Umwelt und Barrierefreiheit. Obwohl Japans Hauptstadt im Wirtschaftsbereich den dritten Platz belegte, verringerte sich die Kluft zwischen Japan und dem nächstplatzierten Singapur. Die Lebensqualität war der einzige Bereich, in dem die Bewertung der Stadt aufgrund eines Rückgangs der Punktzahl für "Flexibilität des Arbeitsstils" sank. Die Stadt hat ihre Position in der kulturellen Interaktion verbessert, seit sie 2013 als olympische Gastgeberstadt ausgewählt wurde. Dennoch besteht Verbesserungspotenzial bei den Optionen "Nachtleben" und "Anzahl der Luxushotelzimmer".

Paris (Platz 4) fiel in einer Umkehrung seiner verbesserten Bewertungen im letzten Jahr etwas zurück. Obwohl die Stadt ihre Punktzahl in der Kategorie Wirtschaft aufgrund verbesserter Punktzahlen bei den "Körperschaftsteuersätzen" gesteigert hat, fiel sie in den Bereichen Lebensqualität und Barrierefreiheit vom ersten Platz ab. Ihre Bewertung im Bereich Umwelt sank auch aufgrund niedriger Werte bei der "Zufriedenheit mit der städtischen Sauberkeit", möglicherweise infolge der Streikaktion der städtischen Sanitärarbeiter im Februar 2020.

Singapur (Platz 5) bekräftigte seine Referenzen als stabile Stadt und erreichte in allen Bereichen mit Ausnahme der kulturellen Interaktion verbesserte Platzierungen. Der Stadtstaat, ein globales Geschäftszentrum, erhöhte seine Punktzahl im Bereich Wirtschaft und schloss die Lücke in diesem Bereich mit dem drittplatzierten Tokio. Die Stadt überholte Hongkong und erzielte den ersten Platz in der Kategorie "Wirtschaftliche Freiheit". Außerdem verbesserte sie auch ihre Punktzahl in der Kategorie "Vielzahl von Arbeitsplatzoptionen" (Platz 3). Der Wettbewerb mit anderen asiatischen Finanzzentren wie Tokio und Hongkong wird sich voraussichtlich verschärfen.

Amsterdam (Platz 6) erreichte den ersten Platz in der Kategorie Lebensqualität und ersetzte Paris, was hauptsächlich auf eine Verbesserung der "Gesamtarbeitslosenquote" zurückzuführen ist. Die Stadt wurde auch in Bezug auf "Einfache Mobilität mit dem Taxi oder Fahrrad" insgesamt am höchsten bewertet und belegte bei der Barrierefreiheit insgesamt den zweiten Platz. Die Punktzahl in der Kategorie Umwelt ging jedoch aufgrund der niedrigen Bewertungen für "Zufriedenheit mit der städtischen Sauberkeit" stark zurück.

Berlin (Platz 7) überholte Seoul in der Gesamtbewertung und erzielte deutlich verbesserte Bewertungen in der Kategorie Lebensqualität, insbesondere bei der "Flexibilität des Arbeitsstils", und verbesserte Bewertungen für "Engagement für Klimaschutzmaßnahmen", die zur Leistungssteigerung im Umweltbereich beitrugen. Die Bewertung in der Kategorie "Vielzahl von Arbeitsplatzoptionen" ging jedoch zurück und die schwache Bewertung in der Kategorie Wirtschaft (Platz 29) blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Seoul (Platz 8) verbesserte seine Bewertung in der Kategorie Umwelt erheblich, mit starken Bewertungen in Bezug auf "Abfallrecyclingrate" (Platz 2) und einer signifikanten Verbesserung in Bezug auf "Komfortable Temperaturniveaus". In der Kategorie Lebensqualität schnitt die Stadt in Bezug auf "Flexibilität des Arbeitsstils" am schlechtesten ab und fiel von Platz 34 auf Platz 39. Die Stadt behauptete ihre starke Position in Forschung und Entwicklung und erreichte in fünf von acht Indikatoren die Top 10.

In Hongkong (Platz 9) wurden die Bewertungen in der Kategorie Wirtschaft mit sehr hohen Punktzahlen in den Kategorien "Vielfalt der Arbeitsplatzoptionen" (Platz 2) und "Wirtschaftliche Freiheit" verbessert. Die Stadt erhöhte auch ihre Punktzahl in der Kategorie Forschung und Entwicklung aufgrund von Verbesserungen bei "Anzahl der Forscher" und "Anzahl der Patente". Auf der anderen Seite fiel die Bewertung der Stadt im Bereich Kulturelle Interaktion von Platz 13 auf Platz 20, da die Punktzahlen für "Touristenattraktionen" und "Attraktivität von Einkaufsmöglichkeiten" zurückgingen.

Shanghai (Platz 10) erzielte 2020 den größten Sprung in der Gesamtbewertung von Platz 30 auf Platz 10. Der Hauptgrund dafür war die dramatische Verbesserung der "Vielfalt der Arbeitsplatzoptionen" (Platz 16) in der Kategorie Wirtschaft sowie der "Flexibilität des Arbeitsstils" in der Kategorie Lebensqualität, wo die Stadt nach der COVID-19-Pandemie die höchste Punktzahl erzielte. Shanghai erlebte die Auswirkungen von COVID-19 früher als viele andere Städte und nutzte die Gelegenheit, um die Entwicklung neuer Arbeitsweisen zu beschleunigen.

Die vollständige Pressemitteilung des GPCI 2020-Berichts der Mori Memorial Foundation kann unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2020_release_en.pdf (in Englisch)

