Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin befestigt tendiert. Der österreichische Leitindex ATX gewann bis etwa 14.20 Uhr 1,07 Prozent auf 2.663,73 Punkte. Damit zeigte er sich im Vergleich zum Mittagshandel nahezu unverändert. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es weiterhin positive Vorzeichen zu beobachten. Einen positiven Handelsimpuls hatte bereits am Vorabend der fortgesetzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...