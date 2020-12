Zürich (ots) - Chubb in der Schweiz gab heute die Verstärkung ihrer Underwriting-Teams in mehreren wichtigen Geschäftszweigen mittels einer Reihe neuer Ernennungen bekannt. Der Versicherer investiert stetig in seine Geschäftskapazität in der Schweiz, indem er sein Underwriting-Knowhow mit fünf Neueinstellungen für die Bereiche Financial Lines, Property, Casualty und seine branchenspezifischen Versicherungslösungen Technology (ICT) und Life Science erweitert.In den Bereichen Financial Lines und Property verstärken Dr. Sylvie Verdier seit dem 1. November 2020 und Jörg Posselt seit dem 1. Dezember 2020 als Senior Underwriter das Major Accounts-Team, dessen Fokus auf Versicherungsdeckungen für Grossunternehmen liegt.Sylvie Verdier verfügt über elf Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Vor ihrem Start bei Chubb, hat sie zwei Jahre als Senior Underwriter Financial Lines und Cyber für Axis Capital in Miami gearbeitet und den Markteintritt Cyber in Lateinamerika geleitet. In ihrer neuen Position berichtet sie an Artan Sulejmani, Teamleader Financial Lines Major Accounts.Jörg Posselt weist über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Underwriting- und Managementpositionen in der Deutsch- und Westschweiz auf. Zuletzt hat er als Account Executive für Aon in Nyon gearbeitet. Er wird in Lausanne tätig sein und an Jörg Grünenwald, Major Accounts Segment Leader, berichten.In den Branchenlösungen Life Science und Technology (ICT) stossen Christoph Meier und Yahia Fahmy als Senior Underwriter zum Middle Market-Team, zuständig für mittelständische Unternehmen. Ihre Ernennungen sind seit dem 1. Dezember 2020 wirksam. Urs Knobel wird das Middle Market-Team im Bereich Casualty ab 1. Januar 2021 verstärken.Christoph Meier ist seit mehr als zehn Jahren spezialisiert auf internationale Betriebs- und Produkthaftpflicht Versicherungsprogramme insbesondere für die Pharmaindustrie. Vor seinem Eintritt bei Chubb war er Senior Underwriter bei Allianz Global Corporate & Specialty. Er berichtet an Nathalie Meyer, Middle Market Segment Leader.Yahia Fahmy verfügt über sieben Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und war zuletzt für AIG Europe S.A. als Financial Lines Underwriter tätig. Er wird an Stefan Wohl, Teamleader Financial Lines Middle Market, berichten.Urs Knobel arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Schweizer Versicherungsindustrie, unter anderem seit 2007 als Senior Underwriter Liability bei Allianz Global Corporate & Specialty. Er wird ebenfalls an Nathalie Meyer berichten."Ich freue mich, dass wir diese wichtigen Einstellungen vornehmen konnten, so dass wir unsere Underwriting-Teams für mittelständische und Grossunternehmen mit erfahrenen und profilierten Underwritern weiter verstärken. In Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Team eröffnet sich die Möglichkeit, das jeweilige Portfolio und die Underwriting-Kenntnisse für alle Segmente - und insbesondere für die Spezialgebiete Technology und Life Science - zu erweitern. Damit sind wir bestens positioniert, unsere Broker und Kunden im Hinblick auf das Jahr 2021 zu unterstützen," sagt Dawn Miller, Country President von Chubb in der Schweiz.Über ChubbChubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen auf chubb.com/ch (https://www.chubb.com/ch) .Pressekontakt:Sandra GoetschmannSenior Marketing & Communications SpecialistChubb Versicherungen (Schweiz) AGBärengasse 32, 8001 ZürichO +41 43 456 7607sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/chKerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SE Direktion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100015744/100861509