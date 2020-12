Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) gab heute bekannt, dass Dr. Mircea Gradu, Senior Vice President of Product and Quality des Unternehmens, der Hauptredner bei einem Webinar von Hexagon AutonomouStuff darüber ist, wie Lidar-Lösungen die Sicherheit in Verbraucherfahrzeugen erhöhen können.

Velodyne Lidar's Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Das kostenlose Webinar mit dem Titel "Automotive-grade solid state lidar for ADAS and autonomy: Velodyne Velarray H800", findet am 15. Dezember 2020 um 14.00 Uhr EST statt. Moderiert wird es von Nicole Waier, Vice President, Worldwide Sales and Business Development, AutonomouStuff. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Das Webinar konzentriert sich auf den Velarray H800, Velodynes neu eingeführten Festkörper-Lidarsensor, der für sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Anwendungen der autonomen Mobilität entwickelt wurde. Der Velarray H800 kann Automobilherstellern bei der Entwicklung von ADAS-Lösungen helfen, die dazu beitragen, Verkehrsunfälle sowie Verletzungen und Todesfälle von Fahrern, Fahrgästen, Radfahrern und Fußgängern zu reduzieren. Der Velarray H800 ist eine Schlüsseltechnologie, die in Systemen für leistungsstarke Fahrzeugsicherheit eingesetzt werden soll, unter anderem für automatische Notbremsung, Spurhalteassistent und adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Das Webinar wird auch Velodynes Lösung für die automatische Fußgänger-Notbremsung (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) behandeln, die proprietäre Software, genannt Vella, mit Velodynes Lidar-Sensoren kombiniert. Jüngste Fußgänger-Crash-Statistiken zeigen, dass PAEB-Systeme jährlich Tausende von Leben retten können, indem sie die Leistung in der Dunkelheit verbessern. Nach Angaben der National Highway Traffic Safety Association ereigneten sich im Jahr 2018 76 der insgesamt 6.283 tödlichen Fußgängerunfälle in den USA bei Dunkelheit. Die Hinzufügung von Lidar kann dazu beitragen, den Risiken entgegenzuwirken, die die derzeitigen PAEB-Systeme darstellen, da sie bei Dunkelheit häufig nicht in der Lage sind, Fußgänger zu schützen.

Um zu zeigen, wie PAEB-Systeme durch den Einsatz von Lidar erreicht werden können, testete Velodyne sein auf Lidar basierendes PAEB-System gegen ein hoch bewertetes PAEB-System, das um Kamera und Radar herum aufgebaut ist. Unter diesen nächtlichen Bedingungen versagte das kamera- und radarbasierte PAEB-System in allen fünf Szenarien, während das Lidar-basierte System in jeder getesteten Situation einen Unfall verhinderte. Die Kombination von Velarray-Lidar-Daten und Vella-Verarbeitungssoftware verbessert die PAEB-Leistung dramatisch, indem ein Anwendungsfall angegangen wird, der jährlich Tausende von tödlichen Fußgängerunfällen verursacht, und die funktionale Sicherheit des Fahrzeugs gestärkt wird. Weitere Informationen zu den Tests finden Sie hier in Velodynes kürzlich veröffentlichtem Whitepaper zu PAEB.

"Lidar ist ein wesentlicher Baustein bei der Entwicklung fortschrittlicher Fahrsysteme, die die Sicherheit von Fahrzeug, Passagieren und Fußgängern verbessern. Die Teilnehmer des Webinars können von einer führenden Industrieautorität hören, wie der Velarray-H800-Lidar-Sensor dazu beitragen kann, Autos und Straßen für jedermann sicherer zu machen", sagte Waier, Vice President, Worldwide Sales and Business Development, AutonomouStuff.

"In diesem Webinar wird erörtert, wie Automobilhersteller durch den Einsatz des Velarray H800 die Effektivität und Effizienz der fahrerunterstützenden Funktionen und die vollständige Autonomie des Fahrzeugs deutlich verbessern können. Der Sensor bietet einen revolutionären Ansatz, um Fahrzeuge intelligenter und sicherer zu machen", sagte Gradu.

Gradu leitet die Bemühungen von Velodyne, Produkte von Weltklasse zu entwerfen, zu entwickeln und herzustellen, die den internationalen Qualitätsstandards entsprechen, und ist 2018 President und Chairman der Society of Automotive Engineers (SAE) International. Darüber hinaus ist er Professor in der Abteilung für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik an der University of California Irvine (UCI), Mitglied des Führungsrates des Institute for Transportation Studies der UCI und Mitglied des FISITA-Rates (International Federation of the Automotive Engineering Societies).

Der Velarray H800 zeichnet sich durch hervorragende Reichweite, Sichtfeld und Auflösung aus, um Fortschritte bei ADAS und Autonomie von Stufe 2 bis Stufe 5 zu unterstützen. Der kompakte, einbaufähige Formfaktor des Sensors ist so ausgelegt, dass er problemlos hinter die Windschutzscheibe eines Lastwagens, Busses oder Autos passt oder nahtlos an der Fahrzeugaußenseite montiert werden kann. Der Sensor ist für den Einsatz im Automobilbereich konzipiert und mit Velodynes bahnbrechender proprietärer Micro-Lidar-Array-Architektur (MLA) gebaut.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (unmanned aerial vehicles, UAV), smart Cities und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan auszuführen; Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten, und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und das seiner Kunden; Ungewissheiten in Bezug auf die Schätzungen von Velodyne bezüglich der Größe der Märkte für seine Produkte; die Rate und den Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden könnten; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen und möglichen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen, die die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Velodyne beeinflussen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

