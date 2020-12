Social Trading-Plattformen: Neue Möglichkeiten für Anleger

Die weltweite Corona-Pandemie hat zu deutlichen Veränderungen in den Märkten geführt. Während einige Aktien deutlich an Wert gewonnen haben, konnte bei manchen Wertpapieren ein Negativtrend beobachtet werden. Die verschiedenen Kursentwicklungen eröffnen neue Chancen für die Generierung von hohen Renditen. Auch losgelöst von einer Pandemielage suchen Anleger eine Orientierung bei der Zusammenstellung des Depots. An dieser Stelle unterstützen Social Trading-Plattformen mit den Erfahrungswerten von langjährigen Anlegern und bieten Funktionen zur Nutzung von Investitionsstrategien.

Zielorientierte Erhöhung der Renditemöglichkeiten

Der Wertpapierhandel stellt unverändert eine effektive Möglichkeit für einen intelligenten Vermögensaufbau dar. Während hohe Renditen mit einem entsprechend erhöhten Risiko einhergehen, kann eine hohe Sicherheit lediglich mit niedrigeren Gewinnaussichten erkauft werden. Die richtige Zusammenstellung ist der Garant für einen erfolgreichen Handel. Gleichwohl bei der Immobilienfinanzierung zeitweise rekordniedrige Standardzinsen anzutreffen sind, können Wertpapiere bereits mit wenig Kapital und ohne Verbindlichkeiten gehandelt werden. Die Social Trading-Plattformen helfen bei dem Einstieg in den Aktienhandel und stellen zugleich gewinnbringende Funktionen für erfahrene Anleger zur Verfügung. Die Mitglieder einer solchen Plattform können sich unmittelbar über Markt- und Börseninformationen austauschen und dabei auf Diskussions- und Kommentarfunktionen zurückgreifen. Zu den erfolgreichsten Handelsplattformen in diesem Sektor gehört die Social Trading-Plattform eToro. Die Millionen aktiven Nutzer des Portals stellen ihre Strategien transparent zur Verfügung. Über eine Copy Trader-Funktion können die Investments von versierten Anlegern mit Fachwissen kopiert und für eine persönliche Renditeerhöhung genutzt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...