Diebe haben offenbar mehr als zweihundert Geforce-Grafikkarten aus einer MSI-Fabrik in China entwendet. In anderen Ländern haben es Kriminelle derweil auf die Playstation-5-Bestände abgesehen. Unbekannte haben letzte Woche 40 Kisten mit Grafikkarten aus einer Fabrik des Herstellers MSI in China entwendet. Das geht aus einem internen Dokument hervor, das auf Twitter geleakt wurde. Laut der englischsprachigen Gaming-Hardware-Publikation Guru3D hat MSI den Diebstahl zwischenzeitlich bestätigt. Das Unternehmen soll eine Belohnung in Höhe von umgerechnet etwa 12.500 Euro für die Ergreifung...

Den vollständigen Artikel lesen ...