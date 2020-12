Münster (ots) - Rund zehn Millionen Verbraucherkontakte hat die Initiative DAS GUTE FINDET INNENSTADT innerhalb von knapp zwei Wochen erreicht. Seit dem Beginn der Adventszeit ist sie mit der Botschaft, Weihnachtsgeschenke im Einzelhandel vor Ort einzukaufen, auf nahezu allen Kommunikationskanälen präsent - von Tageszeitungen über Hörfunk bis zu sozialen Medien.Fast die Hälfte der Ober- und Bürgermeister/innen aus der Region Nord-Westfalen und Emscher-Lippe unterstützen die Aktion bereits und ließen sich mit dem Logo der Initiative fotografieren, um damit selbst für den Erhalt des lokalen Einzelhandels zu werben.Zudem verbreiten zahlreiche Händler den Aufruf der insgesamt fünf Initiatoren, zu denen neben der IHK Nord Westfalen die Handwerkskammer Münster, der Münsterland e.V., die WIN Emscher-Lippe und der Handelsverband NRW gehören.Unterstützt wird die Initiative inzwischen von Sparkassen sowie von Volks- und Raiffeisenbanken der Region. Die Kommunikationsagentur husare (Emsdetten/Münster/Hamburg) setzt die Aktion auf allen Kanälen um.Die Corona-Pandemie und der aktuelle Teil-Shutdown bedrohen auch im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region den lokalen Einzelhandel in seiner Existenz. Die Initiatoren der Kampagne wollten nicht tatenlos zusehen - sondern gemeinsam mit Kommunen und den Geschäftsinhaberinnen und -inhabern die Menschen in der Region und darüber hinaus aufrütteln. Das mögliche Szenario von massenhaftem Leerstand in den Innenstädten führte vor gut drei Wochen zur Gründung der Initiative, die für den Einkauf vor Ort wirbt - und zwar mit Abstand und unter Einhaltung aller Anti-Corona-Maßnahmen."Wir müssen ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen, dass es nicht gleichgültig und folgenlos ist, wo und wie wir einkaufen", sagt IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer. "Die Attraktivität der Ortszentren und Innenstädte wiederum ist von großer Bedeutung im Wettbewerb der Wirtschaftsregionen. Egal, ob es darum geht Fachkräfte oder Investoren für sich zu gewinnen", begründet Hüffer das IHK-Engagement.Michael Radau, Präsident des Handelsverbands NRW und IHK-Vizepräsident, unterstreicht die Rolle der Einzelhändler für die Gesellschaft: "Handel in der Innenstadt ist ein Kulturgut, das wir nicht aufs Spiel setzen sollten. Die engagierten Einzelhändler bieten mehr als einfach nur Waren. Sie können auch mit Mundschutz kompetent beraten und sorgen dafür, dass unsere Stadtzentren Anziehungspunkte bleiben."Die Initiative DAS GUTE FINDET INNENSTADT versteht sich als Blaupause für den Zusammenschluss von Wirtschaft und Politik, um die Attraktivität der Städte und Kommunen in dieser schwierigen Zeit zu stärken. Dabei ist den Initiatoren klar, dass es sich um eine Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlich notwendiger Kundenfrequenz handelt.Die IHK Nord Westfalen hat rund 165.000 Mitgliedsunternehmen und in ihrer Region ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 87 Milliarden Euro. Unverkennbare Stärke der Region ist ihre breite Unternehmensbasis mit ihrer typischen klein- und mittelständischen Struktur. 27,4 Prozent der Unternehmen sind im Handels- und Genossenschaftsregister eingetragen, 72,6 Prozent sind Kleingewerbetreibende. Rund 75.000 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze von insgesamt rund 920.000 Jobs sind dem Einzelhandel zuzurechnen.www.das-gute-findet-innenstadt.de (http://www.das-gute-findet-innenstadt.de)www.facebook.com/dasgutefindetinnenstadt (http://www.facebook.com/dasgutefindetinnenstadt)https://www.instagram.com/dasgutefindetinnenstadt/ Pressekontakt:Guido KrüdewagenIHK Nord Westfalen0251 707 2330170 6357959kruedewagen@ihk-nordwestfalen.deOriginal-Content von: Initiative DAS GUTE FINDET INNENSTADT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151212/4786839