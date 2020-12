DJ PTA-Adhoc: CLOCKCHAIN AG: Änderung im Vorstand der CLOCKCHAIN AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta033/09.12.2020/15:30) - Durch einen Wechsel der Investoren, wie schon zuletzt berichtet, wurden Prof. Dr. Martin Uzik, Prof. Dr. h.c. Wolfgang Siewering und Uwe Heller in den Aufsichtsrat der CLOCKCHAIN AG gerichtlich bestellt. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats wurde Prof. Dr. Uzik zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Prof. Dr. Siewering zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der neue Aufsichtsrat hat Herrn Norbert Schmidt zum neuen Vorstand des der CLOCKCHAIN AG bestellt. In diesem Zusammenhang hat Herr Roland Pfaus sein Amt vereinbarungsgemäß als Vorstand der CLOCKCHAIN AG niedergelegt. Damit ist ein weiterer Schritt zur Neuausrichtung der CLOCKCHAIN AG vollzogen. Das Unternehmen wird sich künftig als Beteiligungsgesellschaft mit Ausrichtung auf Fintechs und innovative Blockchain-Technologien fokussieren.

