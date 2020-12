Die Tesla-Aktie steigt und steigt! So steht auf Monatssicht ein Kursgewinn in Höhe von 48% auf der Anzeigetafel - seit Jahresstart 2020 sind es sogar +593%. Und in der 1-Jahres-Betrachtung können sich Tesla-Aktionäre über einen Kursgewinn von 772% freuen.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla unter anderem wegen gestiegener Gesamtmarkt-Bewertungen von 80 auf 90 US-Dollar...

