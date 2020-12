DJ Wirecard-Ausschuss hört Wirtschaftsprüferaufsicht Apas

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages soll am Donnerstag die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas ins Zentrum rücken. Diese hatte in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen die Bilanz-Kontrolleure von EY erhoben. "Wir erhoffen uns von den Prüfern entsprechende Details", sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Toncar.

Geladen sind nach seinen Angaben drei Personen aus der Apas-Führung sowie zwei Vertreterinnen des Bundeswirtschaftsministeriums, dem die Behörde untersteht. Nicht auf der Zeugenliste für die Sitzung steht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), weil es an ihn noch weitere Fragen zu anderen Themenkomplexen geben werde, wie etwa der Kreditvergabe der KfW. Der Ausschuss wolle ihn später aber auch zur Apas hören.

Bei seiner vorangegangenen Sitzung hatte der Ausschuss Ordnungsgelder von je 1.000 Euro gegen die Manager Christian Orth und Stefan Heissner von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verhängt, weil sie trotz Befreiung von ihrer Verschwiegenheitspflicht jede Aussage im Zusammenhang mit dem insolventen Zahlungsdienstleister verweigert hatten.

Toncar betonte, nachdem beide deswegen vor den Bundesgerichtshof gezogen seien, müsse der Ausschuss nun bis zum 15. Dezember dazu Stellung nehmen. Mit einer Entscheidung sei nach seiner Überzeugung "in sehr absehbarer Zeit" zu rechnen.

Eklatante Defizite bei Abschlussprüfungen

Bei der Sitzung Ende November hatte die Befragung des KPMG-Prüfers Alexander Geschonneck den Druck auf den jahrelangen Abschlussprüfer EY erhöht. Geschonnecks Auftritt habe "sehr klar die eklatanten Defizite bei den Jahresabschlussprüfungen der Wirecard AG offen gelegt", so der Grünen-Politiker Danyal Bayaz. Nach den Aussagen Geschonnecks "verdichtet sich ein klares Bild: Millionen und Milliarden der Wirecard AG auf Konten in Singapur und den Philippinen haben nie existiert", so der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann.

Geschonneck, der die Sonderuntersuchung von KPMG bei Wirecard geleitet hatte, hatte laut Bundestag geschildert, wie den Prüfern von dem Unternehmen "erhebliche Hürden und Hindernisse" aufgebaut worden seien. Unterlagen seien zu spät geliefert worden, Terminvereinbarungen geplatzt.

Bei der Sitzung am Donnerstag soll nun laut Toncar untersucht werden, wie die Apas selbst gearbeitet habe, wie EY gearbeitet habe, und wie das Wirtschaftsministerium die Kontrolle ausgeübt habe. "Ganz ohne Zweifel über die Arbeit der Apas sind wir nicht", betonte Toncar. Thema soll nach seinen Angaben auch das System der Wirtschaftsprüferaufsicht allgemein sein.

