Der DAX hat heute Morgen seinen Widerstand bei 12460 Punkten angelaufen, ihn bislang aber nicht überwinden können. Im weiteren Tagesverlauf fiel der Index zunächst wieder unter die Marke von 12400 Punkten. In unseren wikifolios haben wir derweil die Risiken auf "Normalmaß" reduziert.Konkret erfolgte am Dienstagmorgen die Umstellung von "Hebel Long" auf "einfach Long", nachdem das Euwax Sentiment am Abend zuvor auf minus 2,17 Punkte und damit über die Marke von minus 4 Punkten geklettert war. Das Kaufsignal unseres Stimmungs-Indikators ...

