Sixt SE platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt und stärkt damit Basis für zukünftiges Wachstum Mehrfach überzeichnetes Orderbuch zeigt das hohe Vertrauen des Kapitalmarktes in die finanzielle und operative Stärke der Sixt-Gruppe

Debüt-Transaktion unter neuem Debt Issuance Programme (Anleiheemissionsprogramm)

Neue Anleihe hat vier Jahre Laufzeit sowie Zinskupon von 1,75 % p.a. und dient der Finanzierung des operativen Geschäfts

Alexander Sixt: "Anleihe stärkt Basis für zukünftiges Wachstum." Pullach, 9. Dezember 2020 - Die Sixt SE hat eine Anleihe (ISIN: DE000A3H2UX0/WKN: A3H2UX) im Volumen von 300 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die sehr starke Nachfrage sowie das mehrfach überzeichnete und granulare Orderbuch stellen das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die finanzielle und operative Stärke der Sixt-Gruppe erneut unter Beweis. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und ist mit einem Zinskupon von 1,75 % p.a. ausgestattet. Es ist die erste Transaktion der Sixt SE unter dem neu aufgelegten Debt Issuance Programme, das es der Sixt-Gruppe erlaubt, kurzfristig Anleihen zu platzieren. Durch die Stückelung des Nominalbetrags in 1.000 Euro können auch Privatanleger die Anleihe kaufen. Die Emission sichert die langfristige Unternehmensfinanzierung der Sixt-Gruppe weiter ab und dient der Finanzierung des operativen Geschäfts des internationalen Mobilitätsdienstleisters. Joint Lead Manager der Emission waren Bayerische Landesbank, Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit Bank. Alexander Sixt, Vorstand Strategie und Organisation (CAO) der Sixt SE: "Die hohe Nachfrage und die Platzierung zu sehr attraktiven Konditionen belegen - auch im derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Marktumfeld der Reisebranche - das exzellente Standing, das sich SIXT als kapitalstarkes Unternehmen auch ohne externes Rating in den vergangenen Jahren bei den Marktteilnehmern erworben hat. SIXT ist auch in dieser Kategorie Benchmark im Branchenvergleich. Die Anleihe ist ein weiterer Baustein unseres diversifizierten Finanzierungsportfolios und stärkt die Basis für zukünftiges Wachstum. Zudem belegt sie das Vertrauen des Kapitalmarkts in die strategische Ausrichtung und die Potenziale unseres Unternehmens." Über SIXT Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de



