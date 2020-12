Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Eindruck, dass der ITRAXX Senior Financials im Bereich der 54er Marke einen Boden gefunden hat, wurde gestern untermauert, so die Analysten der Helaba.Auch zeichne sich eine kurzfristige Tendenz zu neuerlichen Spreadausweitungen ab. Angesichts der zuletzt vielfach geäußerten Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems und wieder höher gewichteter Kreditausfallrisiken überrasche diese Entwicklung indes kaum. Spannend werde es in diesem Zusammenhang insbesondere im neuen Jahr, insbesondere da das Gesetz zur Insolvenzaussetzung am 31. Dezember 2020 ende. Befürchtungen, dass im Rahmen des genannten Gesetzes sogenannte Zombieunternehmen entstanden seien, seien zuletzt verstärkt laut geworden. Kleinere Geldhäuser könnten proportional stärker betroffen sein. ...

