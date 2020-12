DJ Immobilienverband warnt vor hartem Lockdown noch vor Weihnachten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft hat vor den Folgen eines harten Lockdowns noch vor Weihnachten gewarnt. Zwar habe man Verständnis für Überlegungen eines Lockdowns für den Handel, so der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA). "Angesichts weiter stark sinkender Frequenzen in den Fußgängerzonen und Geschäften warnen wir allerdings davor, diesen unmittelbar vor Weihnachten durchzusetzen", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner.

Ein harter Lockdown vor Weihnachten würde den stationären Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe, insbesondere in den Innenstädten, insgesamt dramatisch treffen. Der Nicht-Lebensmittelhandel verliere bisher schon bis zu 40 Milliarden Euro Umsatz in diesem Jahr - die Einnahmen aus dem Weihnachtsgeschäft wären überlebenswichtig. Käme jetzt der Lockdown, "würde ein Run auf die Geschäfte einsetzen", so Mattner. "Das wäre dann eine schwer handhabbare Situation."

Eine unmittelbare Schließung zum jetzigen Zeitpunkt hätte laut ZIA insgesamt katastrophale Folgen auch für die vielen kleinen und mittleren Einzelhandelsunternehmen, die diesen Ausfall selbst durch größte Anstrengungen im nächsten Jahr nicht ausgleichen könnten. Um diesen Unternehmen aber noch eine Chance geben zu können, plädiere man, wenn überhaupt, "für eine überschaubare Schließung des Handels ab dem 28. Dezember, besser erst ab dem Neujahr".

