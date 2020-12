DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Konferenz

ecotel communication ag: ecotel lädt zu einer Investorenkonferenz am 18.12.2020 ein



09.12.2020 / 16:15

ecotel lädt zu einer Investorenkonferenz am 18.12.2020 ein Düsseldorf, 08. Dezember 2020 Am Freitag, den 18. Dezember 2020 lädt ecotel zu einer telefonischen Investorenkonferenz ein. In dieser Telefonkonferenz wird Ihnen Herr Holger Hommes, Chief Financial Officer, Details zur Unternehmensstrategie sowie zu den künftigen Geschäftsaussichten vorstellen. Ihre Fragen beantwortet Herr Hommes gerne im Anschluss an die Konferenz in Form einer Frage- und Antwortrunde. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte per E-Mail bis zum 17. Dezember 2020 unter investorrelations@ecotel.de an. Sie erhalten dann kurzfristig die entsprechenden Einwahldaten sowie rechtzeitig vor der Telefonkonferenz Zugang zu den Präsentationsunterlagen. Fakten zur Einladung Datum: 18. Dezember 2020

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Sprache: deutsch

Zugangsdaten: nach vorheriger Anmeldung (bis 17.12.2020) über investorrelations@ecotel.de Repräsentant Holger Hommes

Chief Financial Officer

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 300.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Pressekontakt:

Wirtschafts- und Finanzmedien

Annette Drescher (Assistentin des Vorstandes)

Tel.: 0211-55 007-740

Fax: 0211-55 007 5 740

E-Mail: presse@ecotel.de



Fachmedien

Bernadette Loosen-Flanz (PR)

Tel.: 0211-55 007-316

Fax: 0211-55 007 5 316

E-Mail: presse@ecotel.de Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

