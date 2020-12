Die BASF-Aktie hat ein bärenstarkes Comeback hingelegt. Seit November ist der Wert satte 35 Prozent im Plus. Die Hoffnung auf eine weitere Konjunkturbelebung in dieser Woche treibt den Kurs weiter nach oben. Bereits in Kürze könnte der Wert sogar noch ein neues Kaufsignal auslösen.DER AKTIONÄR berichtete bereits über die Dreiecksformation, die die BASF-Aktie zwischen März und November ausgebildet hatte. Mitte letzten Monats brach der Wert schließlich durch die obere Begrenzungslinie bei 57,50 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...