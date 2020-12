Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Infineon. Seit Jahresbeginn steht für die Infineon-Aktie bereits ein Plus von über 40 Prozent zu Buche. Zwischenzeitlich wurde sogar die 30-Euro-Marke überwunden. Heute zählt die Aktie, in einem freundlichen Marktumfeld, aber zu den wenigen Verlierern im Dax. Bei den Verkäufen steht Moderna im Fokus. Roche treibt seine Bemühungen in der Corona-Bekämpfung weiter voran und ist nun eine Partnerschaft mit Moderna eingegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit will man die quantitative Messung von Antikörpern erleichtern und eine mögliche Korrelation zwischen dem durch den Impfstoff induzierten Schutz herstellen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv