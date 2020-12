Am Montag (14. Dezember) könnte es soweit sein: Dann beginnt aller Voraussicht nach der Handel von Hexagon Purus an der Osloer Börse. Anleger, die rechtzeitig die Aktie der Muttergesellschaft Hexagon Composites im Depot hatten, konnten Anteile am neuen Unternehmen erhalten. Die Aktien werden im Vorfeld des Listings am Merkur Markt der Osloer Börse ins Depot eingebucht.Im Laufe der Woche sollten alle Anleger, die die Hexagon-Composites-Aktie bis einschließlich dem 04. Dezember im Depot hatten, die ...

