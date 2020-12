DJ MARKT/MDAX mit Rekordhoch

Während der DAX noch einige Punkte bis zu seinem Rekordhoch bei 13.795 Punkten aus dem Februar diesen Jahres vor sich hat, notiert der MDAX bereits den zweiten Tag in Folge auf selbigem. Index-Werte wie Shop-Apotheke oder Hellofresh gehören zu den Gewinnern der aktuellen Situation, weil viele Menschen von zu Hause arbeiten. Deren Aktien haben in diesem Jahr bereits im dreistelligen Prozentbereich zugelegt. Aber auch Wacker Chemie und Zalando haben dem Mittelstandsindex Outperformance geliefert. Das Rekordhoch liegt nun bei 29,803 Punkten, aktuell handelt der Index mit 29.672 Zählern nur noch knapp im Plus.

December 09, 2020

