FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 10. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (Call 8.00 h)

10:30 DEU: BASF Forschungspressekonferenz zum Thema "Kreislaufwirtschaft", Ludwigshafen 13:00 DEU: Sixt Leasing, ao Hauptversammlung

13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 14:00 DEU: ProCredit Holding, ao Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: MVV Energie, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: Voith-Gruppe, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Walt Disney, Investor Day

USA: Airbnb, Erstnotiz Nasdaq



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 10/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 09/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschafter Produkte 10/20 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q3/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/20

09:30 SWE: Verbraucherpreise 11/20

10:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 2020 - 2022 Online-Pk 11:00 GRI: Verbraucherpreise 111/20

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: "Automotive-Gipfel 2020" mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Vorstandsvorsitzenden des Autozulieferers Elring Klinger, Stefan Wolf, und dem Vorstand des Bereichs Automotive des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Matthias Zink. 09:00 DEU: BGH klärt: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? Die Wettbewerbszentrale hat Flixbus verklagt, weil das Fernbus-Unternehmen dafür beim Fahrkarten-Kauf ein zusätzliches Entgelt erhoben hatte. 10:30 DEU: Online-Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Thema "Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie" EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 11.12.20) °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi