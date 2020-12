FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 23. Dezember:

DONNERSTAG, DEN 10. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (Call 8.00 h)

10:30 DEU: BASF Forschungspressekonferenz zum Thema "Kreislaufwirtschaft", Ludwigshafen 13:00 DEU: Sixt Leasing, ao Hauptversammlung

13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 14:00 DEU: ProCredit Holding, ao Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: MVV Energie, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: Voith-Gruppe, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Walt Disney, Investor Day

USA: Airbnb, Erstnotiz Nasdaq



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 10/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 09/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschafter Produkte 10/20 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q3/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/20

09:30 SWE: Verbraucherpreise 11/20

10:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 2020 - 2022 Online-Pk 11:00 GRI: Verbraucherpreise 111/20

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche

09:00 DEU: Fortsetzung Maut-Untersuchungsausschuss

09:00 DEU: "Automotive-Gipfel 2020" mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Vorstandsvorsitzenden des Autozulieferers Elring Klinger, Stefan Wolf, und dem Vorstand des Bereichs Automotive des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Matthias Zink. 09:00 DEU: BGH klärt: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? Die Wettbewerbszentrale hat Flixbus verklagt, weil das Fernbus-Unternehmen dafür beim Fahrkarten-Kauf ein zusätzliches Entgelt erhoben hatte. 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Mehrwertsteuer von Leistungen durch Sportvereine 10:30 DEU: Online-Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Thema "Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie" EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 11.12.20)

FREITAG, DEN 11. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/20

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 11/20



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: Durchschnittserlöse der Energieversorgungsunternehmen bei der Abgabe und Strom und Gas, Jahr 2019 08:00 DEU: Stromeinspeisung Q3/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

EUR: Moody's Ratingergebnis Norwegen, Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

EUR: Abschluss Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs MONTAG, DEN 14. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt erste Schadenersatz-Klage eines Diesel-Käufers gegen Daimler 12:30 DEU: BGH klärt umstrittene Frage der Verjährung bei Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen 18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (detailliert9

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 12/20 00:50 JPN: Tankan Q4/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/20 (endgültig)

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 10/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/20

14:00 POL: Leistungsbilanz 10/20

DIENSTAG, DEN 15. DEZEMBER 2020



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Strategie-Update und Jahreszahlen (detailliert) (13.30 h Call Presse) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

08:10 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Metro, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Isra Vision, außerordentliche Hauptversammlung (online) 13:00 CHE: Credit Suisse, Investor Update

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 111/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/20

07:45 CHE: Seco, Konjunkturprognose 12/20

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 10/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 12/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/20

15:15 USA: Industrieproduktion 11/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag

MITTWOCH, DEN 16. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer 10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk 11:00 DEU: Claas, Jahres-Pk

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (onlilne)

14:30 FRA: Bouygues, Climates Market Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 10:00 DEU: Ifo-Institut, Pk zur Ifo-Konjunkturprognose 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 10/20

16:00 USA: NAHB-Index 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nationales Digital Health Symposium 2020 zu nachhaltiger Digitalisierung im Gesundheitssystem 18:00 DEU: Live-Rede von Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zur Corona-Krise DEU: Beginn der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. und letzter Tag

DONNERSTAG, DEN 17. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk (online)

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

IRL: Accenture, Q1-Zahlen

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: FedEx, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/20

08:00 DEU: Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe 10/20 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 11/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 11/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/20

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/20

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 12/20

11:00 GRI: Arbeitslosenquote Q3/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 11/20

14:30 USA: Philly Fed Index 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



FREITAG, DEN 18. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

USA: Nike, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 11/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/20

16:00 USA: Frühindikator 11/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien



MONTAG, DEN 21. DEZEMBER 2020



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:30 NLD: Konsumausgaben 10/20

14:30 USA: CFNA-Index 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig)

DIENSTAG, DEN 22. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Hornbach, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/20 (endgültig) 08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 GBR: BIP Q3/20 (endgültig)

10:30 GBR: Im- und Exporte Q3/20 (endgültig)

11:00 DEU: Ifo Institut Dresden Online-Pk zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2020 14:30 USA: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (3. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/20



MITTWOCH, DEN 23. DEZEMBER 2020



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/20

09:00 ESP: BIP Q3/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/20

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi