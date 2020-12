DJ PTA-News: Value Management & Research AG: Kapitalerhöhung, neue Aktien - Grundkapital wird auf EUR 3.304.570 erhöht

Hamburg (pta035/09.12.2020/17:30) - Die Value Management & Research AG, kurz VMR AG, hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 297.982 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 3.006.588,00 gegen Bareinlagen um EUR 297.982,00 auf EUR 3.304.570,00 erhöht.Es wurden 146.986 Aktien über die Bezugsrechte, 48.996 im Überbezug und 102.000 Aktien im Rahmen der anschließenden Privatplatzierung an langfristig orientierte Investoren platziert. Die neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 2,60 je Aktien platziert, somit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 0,75 Mio. zu. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

